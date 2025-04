“Specificaties Oppo Reno 14 (Pro) Uitgelekt”

De Oppo Reno 13 is nog maar net in Europa verkrijgbaar, maar Oppo is zich inmiddels alweer aan het voorbereiden op de lancering van de Reno 14-serie. Specificaties van de Oppo Reno 14 en Reno 14 Pro zijn al opgedoken in het geruchtencircuit.

Naar verwachting zal de Chinese lancering van de Oppo Reno 14-serie over niet al te lange tijd plaatsvinden en de goedgeïnformeerde tech-lekker Digital Chat Station heeft nu alvast een aantal specificaties gedeeld. Volgens de bron krijgt de Reno 14 een 6,59-inch scherm en de Reno 14 Pro een 6,83-inch scherm. Het scherm heeft dunne randen en afgeronde hoeken. De behuizing van de smartphones is waterdicht (IP68- en IP69).

Beide smartphones krijgen een accu met een capaciteit van minimaal 6000 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Op de bovenstaande render zien we een grote vierkante camera-module met daarin drie lenzen. Deze lenzen krijgen allemaal een 50MP resolutie, aldus de geruchten. Naar verwachting krijgt de Pro-versie een periscopische zoomlens. Verder kiest Oppo voor een nog onbekende MediaTek-chipset.

Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar hier in Europa zal de smartphone voorlopig niet op de markt verschijnen. De Oppo Reno 13-serie is namelijk onlangs pas in Europa uitgebracht.

via [androidplanet]