Vouwbare Vivo X Fold 5 Officieel: Dunne Smartphone Met Grote Accu en Apple Watch-ondersteuning

Vivo heeft zijn nieuwste vouwbare smartphone aangekondigd in thuisland China. De Vivo X Fold 5 is opengevouwen 4,3mm dun, beschikt over een zeer grote 6000 mAh accu en kan overweg met de Apple Watch.

De nieuwe vouwbare smartphone van Vivo is met een gewicht van 217 gram bijna net zo licht als een reguliere smartphone. De Vivo X Fold 5 meet opengevouwen 160x142x4,3mm en dichtgevouwen 160x73x9,2mm. De smartphone beschikt over een 8,03-inch hoofdscherm en een 6,53-inch cover-scherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor met minimaal 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslagruimte. De 6000 mAh accu heeft ondersteuning voor 80W bekabeld snelladen en 40W draadloos laden. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we nog een 20MP selfie-camera.

Vivo laat weten dat de Vivo X Fold 5 de eerste Android-smartphone is die verbinding kan maken met de Apple Watch. Er is onder andere ondersteuning voor telefoongesprekken, sms’jes, het ontvangen van meldingen en het synchronisatie van gezondheids- en fitnessgegevens. Wel moet je Apple Watch eerst gekoppeld zijn aan een iPhone. Daarnaast komt de ondersteuning voor de Apple Watch pas later beschikbaar via een systeemupdate. Echt ideaal is het dus niet.

De Vivo X Fold 5 krijgt in China een vanafprijs mee van 7000 yuan, wat omgerekend ongeveer 840 euro is. Of de smartphone later ook naar Europa komt is nog onduidelijk. Als de Vivo X Fold 5 bij ons op de markt verschijnt zal de adviesprijs wel aanzienlijk hoger uitvallen.

via [tweakers]