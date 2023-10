Fairphone 4 Ontvangt Android 13-update

Fairphone is begonnen met de uitrol van de Android 13-update voor de Fairphone 4. De smartphone verscheen twee jaar geleden op de markt en krijgt nog tot minstens 2027 software-updates.

De Android 13-update voor de Fairphone 4 brengt verschillende verbeteringen en aanpassingen met zich mee. Zo krijgen gebruikers onder andere toegang tot een vernieuwde mediaspeler, een vernieuwde interface, de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken en meer privacy-opties. Ook zijn een aantal bugs aangepakt. Zo hadden sommige gebruikers last van een verdwijnende zoekbalk op de homescreen en het plotseling dimmen van de schermhelderheid.

De Android 13-update voor de Fairphone 4 rolt in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Het is overigens nog lang niet de laatste update voor de smartphone, want Fairphone is van plan om de Fairphone 4 minstens tot 2027 te ondersteunen.

via [hardware.info]