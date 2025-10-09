Deze OnePlus-smartphones Ontvangen Vanaf Oktober OxygenOS 16-update
OnePlus heeft bekendgemaakt wanneer de fabrikant begint met de uitrol van OxygenOS 16, dat is gebaseerd op Android 16. De nieuwe versie van OxygenOS is als eerste aanwezig op de OnePlus 15.
De officiële introductie van de OxygenOS 16-schil zal op 16 oktober plaatsvinden. Voor de nieuwe schil gebruikt OnePlus de slogan “Intelligently Yours“, wat doet vermoeden dat de fabrikant veel aandacht heeft besteed aan de AI-functies.
OnePlus zal later deze maand de OnePlus 15 introduceren voor de Chinese markt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone is de eerste smartphone die uit de doos draait op OxygenOS 16. Daarna zullen uiteraard een hoop andere toestellen volgen. OnePlus heeft zelf nog geen updateschema gedeeld, maar vermoedelijk rolt de OxygenOS 16-update geleidelijk uit naar de onderstaande toestellen.
– OnePlus 13
– OnePlus 13R
– OnePlus 13T/OnePlus 13S
– OnePlus Open
– OnePlus 12
– OnePlus 12R
– OnePlus 11
– OnePlus 11R
– OnePlus Nord 5
– OnePlus Nord 4
– OnePlus Nord 3
– OnePlus Nord CE5
– OnePlus Nord CE4
– OnePlus Nord CE4 Lite
– OnePlus Pad 3
– OnePlus Pad Lite
– OnePlus Pad 2
– OnePlus Pad
