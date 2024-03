“Specificaties Voordelige Motorola Edge 50 Fusion Uitgelekt”

Motorola zal dit jaar weer verschillende nieuwe smartphones op de markt brengen, waaronder de Motorola Edge 50, Edge 50 Pro en Edge 50 Fusion. Nadat de Edge 50 Pro eerder al voorbij kwam in het geruchtencircuit, zijn nu ook de vermoedelijke specificaties van de Edge 50 Fusion uitgelekt.

De specificaties van de Motorola Edge 50 Fusion zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Evan Blass. Volgens Blass beschikt de Edge 50 Fusion over een 6,7-inch p-oled-scherm met een laag Gorilla Glass 5, een Snapdragon 6 Gen 1-processor, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 32MP selfie-camera en een 50MP hoofdlens. De smartphone verschijnt in verschillende kleuren op de markt, waaronder roze, blauw en groenblauw.

Motorola heeft op 3 april een evenement ingepland in India. Welke producten de fabrikant zal presenteren is nog onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat we dan de Motorola Edge 50 Fusion te zien krijgen.

