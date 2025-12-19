Samsung Galaxy A-serie, Galaxy S24-serie en Meer Ontvangen December-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van december uit naar een groot aantal smartphones. De laatste beveiligingspatch van dit jaar staat onder andere klaar voor de smartphones in de Galaxy S24-serie, maar ook voor een aantal Galaxy A- en Z-toestellen.

De update van december rolde eerder al uit naar de Galaxy S25-serie en de Galaxy Z Fold/Flip 7, maar nu rolt Samsung de update ook uit naar de onderstaande negen smartphones. De update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en Samsung’s eigen software. Na de installatie ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

– Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra – firmware S92*BXXS4CYK8

– Galaxy S24 FE – S92*BXXS4CYK8

– Galaxy S21 FE – G990BXXSHIYK2 (SM-G990B) of G990B2XXSGIYK2 (SM-G990B2)

– Galaxy A56 – A566BXXS7BYL3

– Galaxy A55 – A556BXXSBCYL1

– Galaxy Z Fold 6 – F956BXXS2CYK6

– Galaxy Z Flip 6 – F741BXXS2CYK6

Als je de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [galaxyclub]