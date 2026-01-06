TCL NxtPaper 70 Pro Is Smartphone Met Ereader-scherm

TCL heeft tijdens de CES 2026 verschillende nieuwe producten getoond, waaronder een smartphone met NxtPaper 4.0-technologie. Het scherm van de smartphone is minder vermoeiend voor de ogen en ideaal voor het lezen van digitale boeken.

De TCL NxtPaper 70 Pro is een nieuwe smartphone waarbij het beschermen van de ogen vooropstaat. Om vermoeide ogen te voorkomen is de smartphone uitgerust met NxtPaper 4.0-technologie. De smartphone kan hierdoor hardwarematige blauwlichtreductie en circulair gepolariseerd licht aanpassen. Ook kan het scherm de helderheid helemaal terugbrengen naar 1 nits.

De NxtPaper 70 Pro beschikt over een fysieke NxtPaper-toets waarmee je de MaxiP-modus kunt activeren. In deze modus schakelt het scherm over naar monochrome en worden meldingen onderdrukt. Dit verbruikt minder energie en maakt de smartphone geschikt om enkele dagen te gebruiken als e-reader.

De behuizing is waterdicht (IP68) en intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300-processor, maximaal 512GB opslagruimte en een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. De NxtPaper 70 Pro krijgt een vanafprijs mee van 299 euro, maar het is nog onduidelijk wanneer de smartphone op de markt verschijnt.

