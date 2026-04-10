Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt April-update

Nadat Samsung de april-update eerder al uitrolde naar de Galaxy S26-serie, staat deze update nu ook klaar voor de vijf smartphones in de Galaxy S25-serie. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, maar werkt de software nog niet bij naar One UI 8.5.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge en S25 FE moeten nog wat langer wachten op de One UI 8.5-update, maar ze kunnen wel alvast de beveiligingspatch van april 2026 downloaden. De nieuwe patch dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en in Samsung’s One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

De update met de onderstaande firmwareversies is per direct te downloaden in Nederland, België en de rest van Europa. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘.

– Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra: firmwareversie S93*BXXS9BZCH

– Galaxy S25 Edge: firmwareversie S937BXXS7BZCH

– Galaxy S25 FE: firmwareversie S731BXXS6AZCH

via [galaxyclub]