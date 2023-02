Samsung Galaxy S21 FE En Galaxy A33 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Samsung heeft weer een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaan. Dit keer gaat het om een update voor de Galaxy S21 FE en de Galaxy A33. De update werkt de beveiligingspatch bij naar januari 2023 en dicht daarmee weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Zowel in Nederland als in België kunnen mensen met een Galaxy S21 FE of Galaxy A33 nu de beveiligingsupdate van januari 2023 installeren. Deze patch bestaat uit de beveiligingspatches van Google en een aantal extra patches van Samsung zelf. De update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]