Samsung Galaxy Z Fold 8 Krijgt Grotere Accu En Beter Scherm

Samsung werkt aan de opvolger van de Galaxy Z Fold 7 en de eerste details over de nieuwe vouwbare smartphone zijn nu opgedoken. Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 8 een grotere accu. Ook krijgt het scherm een upgrade.

Eerder dit jaar maakten we kennis met de zeer dunne Galaxy Z Fold 7, maar Samsung richt zich inmiddels alweer op de Galaxy Z Fold 8. De nieuwe smartphone zal natuurlijk weer verschillende verbeteringen met zich meebrengen ten opzichte van zijn voorganger. Zo spreken de geruchten onder andere over een vouw die minder zichtbaar is. Om dit mogelijk te maken past Samsung een speciale lasergeboorde metalen plaattechnologie toe om kreukvorming te verminderen.

Ook de accu krijgt een upgrade. De huidige Galaxy Z Fold 7 heeft een vrij kleine 4400 mAh accu, maar de Galaxy Z Fold 8 krijgt volgens de geruchten een 5000 mAh accu. Verder zou de S Pen terugkeren naar de Z Fold 8.

De officiële introductie laat nog lang op zich wachten, dus neem de geruchten met een korrel zout. Samsung zal de Galaxy Z Fold 8 waarschijnlijk van de zomer op de markt brengen.

via [droidapp]