“Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy S21 Ultra Gelekt”

Via de doorgaans goed geïnformeerde bron 91Mobiles zijn de eerste specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra naar buiten gebracht. De smartphone krijgt vermoedelijk opnieuw een 108MP camera en een 5000 mAh accu.

De website 91Mobiles heeft samen met de tech-lekker Ishan Agarwal verschillende specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra gedeeld. Net als de Galaxy S20 Ultra krijgt de S21 Ultra een 108MP hoofdlens en een 40MP selfie-camera. Het scherm is volgens de bron 6,8-inch groot. Dat is iets kleiner dan het 6,9-inch scherm van zijn voorganger. De smartphone draait op Android 11 en krijgt zijn energie van een 5000 mAh accu.

Overige details ontbreken nog, maar we kunnen de nieuwste processor verwachten en een hoge verversingsnelheid van het scherm. Ook blijkt uit eerdere renders dat het design iets is aangepast, waardoor de camera-module doorloopt in de zijkant van de behuizing. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S21-serie zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden.

