Met Deze Smartphone Accessoires Maak Je Betere Foto’s

Camera’s in smartphones zijn tegenwoordig zo goed dat een losse compact camera of een DSLR in veel gevallen niet meer nodig is. Je smartphone heb je namelijk altijd bij je en de meeste foto’s die je maakt deel je toch alleen maar met vrienden en social media. Om het beste uit je smartphonecamera te halen kun je een aantal accessoires aanschaffen.

Het is misschien lang niet meer zo populair als enkele jaren geleden, maar een selfie stick is nog steeds een handige tool voor het maken van betere selfies. Door de smartphone verder van je af te houden krijg je meer in beeld. Dit is handig als je een grote groepsselfie wilt maken, maar ook als je op vakantie bijvoorbeeld het indrukwekkende landschap achter je wilt laten zien. Denk hierbij aan een berggebied of een diepe afgrond. Een selfie stick is in deze gevallen een handige tool en het mooie is dat een selfie stick een zeer goedkope accessoire is.

Een andere accessoire die kan helpen bij het maken van foto’s is een popsocket. Dit is waarschijnlijk niet de eerste accessoire waaraan je denkt bij het maken van foto’s, maar in de juiste omstandigheden is een popsocket heel handig. Ten eerste zorgt een popsocket ervoor dat jouw smartphone bijna niet meer uit je handen kan vallen. Dit is wel zo handig wanneer je jouw toestel in een rare houding vast moet houden om een leuke foto te kunnen maken. Daarnaast kun je een popsocket gebruiken als standaard. Zo kun je jouw smartphone horizontaal op tafel zetten en met een timer of een smartwatch op een afstand een foto maken. Ook kun je op deze manier makkelijker videobellen.

Steeds meer mensen gebruiken een fitnesstracker of smartwatch en veel van deze wearables beschikken over een handige “remote shutter” functie. Dit is eigenlijk gewoon een afstandsbediening voor de camera van je smartphone. Dit is ideaal wanneer je foto’s van een grotere afstand wilt maken. Zorg er wel voor dat jouw smartphone binnen Bluetoothbereik blijft, wat in veel gevallen ongeveer 10 meter is.

Er zijn nog verschillende andere accessoires die kunnen helpen bij het maken van betere foto’s en video’s, zoals bijvoorbeeld een tripod of een gimbal. De selfie stick, de popsocket en de wearable zijn op dit moment echter de meest gebruikte tools. Welke accessoires gebruiken jullie voor het maken van foto’s?