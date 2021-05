“Foto’s Van Samsung Galaxy Z Fold 3 En Z Flip 3 Uitgelekt”

Samsung werkt aan een opvolger van zowel de Galaxy Z Fold 2 als de Galaxy Z Flip 5G. Beide opvouwbare smartphones zouden nu te zien zijn op de onderstaande gelekte beelden. We zien de buitenkant en de binnenkant van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3.

Via verschillende bronnen zijn beelden gelekt waarop de twee aankomende vouwbare Samsung-smartphones te zien zijn. De eerste smartphone is de Samsung Galaxy Z Fold 3, die te zien is op beelden van een vermeende ‘pre-productie video’ van Samsung zelf. We zien niet het volledige uiterlijk, maar de beelden geven wel een goede indruk. De Z Fold 3 krijgt vermoedelijk een selfie-camera die onder het scherm is geplaatst. Hierdoor heeft het scherm geen notch of uitsparing. Achterop vinden we een driedubbele camera in een verticale opstelling.









Op de beelden zien we ook een S Pen. De vouwbare smartphone krijgt dus ondersteuning voor de stylus van Samsung. Je zult de S Pen wel los moeten aanschaffen, want je kunt de S Pen niet kwijt in de behuizing van de smartphone.

Er zijn ook beelden opgedoken van de volgende Galaxy Z Flip. Deze opvouwbare smartphone krijgt waarschijnlijk de naam Z Flip 3 en heeft aan de buitenkant een scherm die een stuk groter is dan die van zijn voorganger. Achterop zien we ook een dubbele camera en de beelden doen vermoeden dat de Galaxy Z Flip 3 in ieder geval op de markt verschijnt in de kleuren wit, paars, groen en zwart.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 zal introduceren, maar in het geruchtencircuit werd eerder gesproken over een introductie in juli 2021.

