Oppo Band Vanaf Vandaag Verkrijgbaar Voor 69 Euro

Oppo heeft zojuist een eigen fitnesstracker uitgebracht die de concurrentie aangaat met de fitnesstrackers van Xiaomi, Huawei en Honor. De Oppo Band kost 69 euro en kan onder andere je hartslag en je bloedzuurstof in de gaten houden. Ook is de OPPO Band gespecialiseerd in het detecteren van slaapproblemen.

De Oppo Band is een nieuwe fitnesstracker met een 1,1-inch AMOLED-scherm en 12 verschillende workout-modi. De wearable heeft een continue SpO2 monitoring-functie, die elke seconde tijdens de slaap de zuurstofsaturatie in het bloed (SpO2) controleert. Ook kan de Oppo Band de hartslag dag en nacht in de gaten houden.

De OPPO Band ondersteunt een actieve lifestyle, en maakt het eenvoudig om dagelijks te trainen en resultaten te meten. Het slimme horloge beschikt over 12 ingebouwde trainingsmodi, waaronder programma’s voor hardlopen, wandelen, fietsen en yoga. De wearable is voorzien van meer dan 40 verschillende ontwerpen voor de wijzerplaat waar gebruikers tussen kunnen schakelen.

De Oppo Band is onder andere verkrijgbaar via Oppo’s online winkel en via Amazon. De wearable is verkrijgbaar in de kleur zwart voor een adviesprijs van 69 euro.