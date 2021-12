OnePlus Buds Z2 Met Active Noisecancelling Aangekondigd

OnePlus heeft nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De OnePlus Buds Z2 kost 99 euro en beschikt onder andere over active noisecancelling. De oordopjes maken gebruik van 11mm-drivers en gaan zeven uur mee op één acculading.

De active noisecancelling-functie op de OnePlus Buds Z2 maakt gebruik van drie microfoons om maximaal 40db aan omgevingsgeluiden weg te filteren. De ANC-functie heeft twee opties om uit te kiezen, namelijk zwak en extreem. Via Bluetooth 5.2 maak je verbinding met je smartphone. Op de OnePlus 7-, 7T-, 7T Pro-, 8-, 8 Pro-, 8T-, 9-, 9 Pro, 9 R- en 9RT-toestellen is ondersteuning voor Dolby Atmos en een latentie van 94ms.

Op één acculading kun je de Buds Z2 zeven uur gebruiken met active noisecancelling uitgeschakeld. Met ANC ingeschakeld gaat de accu vijf uur mee. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 38 uur naar muziek luisteren, of 27 uur met ANC ingeschakeld. Telefoneren kan maximaal 3.5 uur.

De OnePlus Buds Z2 is stof- en spatwaterdicht (IP55-rating) en verschijnt op de markt in de kleuren zwart en wit voor 99 euro. De witte uitvoering is vanaf eind deze maand verkrijgbaar. De zwarte uitvoering volgt later.

via [tweakers]