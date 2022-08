Europese Aankondiging Oppo Reno 8-serie Op 31 Augustus

OPPO heeft een nieuwe presentatie ingepland op 31 augustus, met het slogan “Light Up Your Night”. Op deze dag zal de fabrikant de Reno 8-serie introduceren voor de Europese markt. Doordat de fabrikant deze serie eerder al voor andere regio’s heeft aangekondigd weten we wat we kunnen verwachten.

Via een persbericht laat OPPO weten dat het evenement op 31 augustus fysiek plaatsvindt in Parijs en dat de presentatie vanaf 14:30 uur lokale tijd tegelijkertijd live online te volgen is via OPPO Europa’s YouTube-kanaal. Naast de lancering van de Reno 8-serie zal OPPO ook een aantal IoT-producten lanceren in Europa, waaronder zijn eerste tablet OPPO Pad Air.

Net als in China en India zal OPPO in Europa waarschijnlijk de Oppo Reno 8 en de Reno 8 Pro introduceren. Het gaat om twee krachtige mid-range smartphones, waarvan het Pro-model beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een MediaTek Dimensity 8100 Max-processor. De reguliere Reno 8 heeft een 6,4-inch 90Hz AMOLED-scherm en een Dimensity 1300-processor. Beide toestellen hebben ondersteuning voor 80W snelladen. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Na de officiële aankondiging op 31 augustus zullen wij alle details over de Europese lancering met jullie delen.