Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt One UI Watch 4.5-update

De Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt in Nederland en België momenteel een grote software-update. Deze update werkt het besturingssysteem bij naar One UI Watch 4.5, die een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt.

De One UI Watch 4.5-update voor de Galaxy Watch 4-serie is 900MB groot en brengt een hoop vernieuwingen met zich mee. Zo heeft onder andere de Play Store een nieuw uiterlijk gekregen, die het bedienen van de app prettiger moet maken. Ook zijn er zes nieuwe wijzerplaten toegevoegd en is de camera-controller verbeterd, waarmee je nu eenvoudig kunt schakelen tussen het maken van een foto of het maken van een video.

Daarnaast kunnen gebruikers sneller tekst invoeren met gebaren of het QWERTY-toetsenbord en is er een uitgebreidere alarm-functie met instelfuncties voor datum, alarmnaam en sluimeren toegevoegd. Als laatste zijn er algemene verbeteringen doorgevoerd, zoals een verbeterde verbinding met de smartphone en de optie om de tekstgrootte aan te passen.

via [droidapp]