Draadloos Laden Samsung Galaxy S23-serie Trager Dan Galaxy S22-serie

De Samsung Galaxy S23-serie is de nieuwste vlaggenschip-serie van Samsung, maar opmerkelijk genoeg lijkt de smartphone niet in alle opzichten beter dan zijn voorganger. Zo blijkt uit een test dat het draadloos opladen van de Galaxy S23-serie namelijk langer duurt dan bij de Galaxy S22-serie.

Ondanks dat de Galaxy S23 dezelfde oplaadsnelheid moet hebben als de Galaxy S22, is dit in de praktijk niet helemaal juist. De bron PhoneArena heeft namelijk een test uitgevoerd om te kijken hoe lang het duurt om de smartphones draadloos op te laden, om dit resultaat vervolgens te vergelijken met zijn voorganger. Tijdens deze test heeft de site gebruikgemaakt van dezelfde draadloze lader, namelijk de Samsung 15W EP-P2400.

Uit de test blijkt dat de Samsung Galaxy S23 Ultra maar liefst 39 minuten langer nodig heeft dan zijn voorganger om de lege accu van 0 tot 100 procent draadloos op te laden. De S23 Plus doet er 15 minuten langer over dan de S22 Plus en bij de reguliere S23 is er een verschil gemeten van 16 minuten.

Het is niet helemaal duidelijk wat de reden is voor de tragere laadsnelheid van de Galaxy S23-serie, maar mogelijk heeft Samsung maatregelen doorgevoerd om oververhitting van het toestel te verkopen.

via [droidapp]