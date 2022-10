Google Pixel Buds A In Nieuwe Kleur Verkrijgbaar

Na de introductie van verschillende nieuwe apparaten, inclusief de Pixel 7-serie en de Pixel Watch, heeft Google ook de draadloze oordopjes Pixel Buds A in een nieuwe kleur uitgebracht. Consumenten kunnen voortaan ook kiezen voor de kleur Charcoal.

Nadat Google de Pixel Buds A eerder al op de markt bracht in de kleuren Clearly White en Dark Olive, oftewel wit en groen, heeft de fabrikant nu het assortiment uitgebreid met de kleur Charcoal, oftwel zwart. Zowel de oordopjes als de binnenkant van de oplaadcase zijn zwart, maar de buitenkant van de oplaadcase is nog gewoon wit.

De Pixel Buds A is de budget-versie van de Buds A Pro en heeft een prijskaartje van 99 euro. De oordopjes zijn zweet- en waterbestendig en gaan 5 uur mee op één acculading. In combinatie met de oplaadcase kun je 24 uur naar muziek luisteren. De oplaadcase kun je opladen met een USB-C kabel en er is geen ondersteuning voor draadloos laden. De oordopjes zijn verkrijgbaar via de Google Store en worden geleverd op 13 of 14 oktober.

via [AW]