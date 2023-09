Jabra Introduceert Elite 10- en Elite 8 Active Oordopjes

Jabra heeft op de IFA-beurs in Berlijn twee nieuwe setjes draadloze oordopjes aangekondigd. De Jabra Elite 10 beschikt over Dolby Atmos en Dolby Head Tracking. De Elite 8 Active heeft onder andere een waterdichte behuizing (IP68). Beide oordopjes zijn vanaf halverwege september verkrijgbaar.

De Jabra Elite 10 is de meest geavanceerde van de twee oordopjes en heeft onder andere ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Head Tracking. Om krachtige audio te produceren zijn de oordopjes uitgerust met 10mm-drivers. Ook hebben beide oordopjes drie microfoons die worden gebruikt voor de actieve ruisonderdrukking en voor het voeren van “kristalheldere gesprekken”. Met ANC ingeschakeld hebben de oordopjes een accuduur van 6 uur of een totale accuduur van 27 uur in combinatie met de oplaadcase. De Jabra Elite 10 krijgt een adviesprijs mee van 249 euro.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste kenmerken en specificaties:

– Geoptimaliseerd voor Dolby Atmos met Dolby Head Tracking, voor een meeslepende Dolby Atmos-ervaring;

– Jabra ComfortFit-technologie voor de meest comfortabele, flexibele en natuurlijke pasvorm. Het halfopen ontwerp verlicht de druk op het oor en het zachte siliconen materiaal zorgt ervoor dat de oordopjes de hele dag lekker zitten;

– 6-microfoon gesprekstechnologie met geavanceerde algoritmes voor kristalheldere gesprekken in elke omgeving;

– Jabra Advanced ANC™ die dubbel zoveel omgevingsgeluid blokkeert als Jabra’s standaard ANC;

– HearThrough™-technologie met windruisonderdrukking;

– Batterijduur tot 6 uur en tot wel 27 uur met de oplaadcase (met ANC aan), die geschikt is voor draadloos opladen;

– IP57-rating;

– 10 mm luidsprekers voor vol geluid;

– Handsfree stemassistent die wordt ondersteund door Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap Playback, Siri en Google Assistant;

– Bluetooth Multipoint-connectie. Ondersteuning van Bluetooth Low Energy (LE) & LC3, LC3plus codec met toekomstige firmware update.

De Jabra Elite 8 Active is een setje oordopjes waarbij de robuustheid van de oordopjes een grote rol speelt. Zo voldoen de oordopjes aan alle vereisten van de ‘US Military Standard for Ruggedized Electronics’ (MIL-STD-810H) en hebben de oordopjes een IP68-certificatie gekregen. Hierdoor zijn de oordopjes bestand tegen water, stof en stoten. Ook de oplaadcase is gedeeltelijk stof- en waterdicht (IP54-rating).

De oordopjes maken gebruik van 8mm drivers en hebben een accuduur van 8 uur met ANC ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 32 uur naar muziek luisteren. De Jabra Elite 8 verschijnt later deze maand op de markt met een adviesprijs van 199 euro.

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken en specificaties op een rijtje:

– Voldoen aan alle vereisten van US Military Standard for Ruggedized Electronics (MIL-STD-810H);

– IP68-rating waardoor ze stofbestendig, waterdicht en zweetbestendig zijn en bestand zijn tegen een val van één meter. De oplaadcase heeft een IP54-rating waardoor deze stof- en spatwaterdicht is;

– Dolby Audio zorgt voor helder, levensecht geluid en een comfortabelere luisterervaring;

– Kristalhelder geluid en een extra dimensie met Dolby Audio;

– Jabra ShakeGrip™-technologie voor een stevige pasvorm met een vleugelloos en stijlvol design;

– Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) filtert automatisch achtergrondgeluid en optimaliseert automatisch de ANC-prestaties voor de omgeving waarin de gebruiker zicht bevindt;

– Windneutraliserende HearThrough™-technologie voor binnen- en buitenactiviteiten;

– 6-microfoon gesprekstechnologie met windruisbeschermend gaas;

– 6 mm luidsprekers;

– Een batterijduur tot 8 uur en tot wel 32 uur met de oplaadcase (met ANC aan)

– Stabiele smartwatch connectie**. Ondersteuning door Google Assistant, Fast Pair, Swift Pair en Spotify Tap playback;

– Bluetooth Multipoint connectie. Ondersteuning van Bluetooth Low Energy (LE) & LC3, LC3plus codec met toekomstige firmware update.