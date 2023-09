CMF by Nothing Introduceert Smartwatch Voor 69 Dollar

CMF by Nothing, een nieuw submerk van Nothing, heeft deze week verschillende producten op de markt gebracht. Een van deze producten is de CMF Watch Pro, die een adviesprijs meekrijgt van slechts 69 dollar.

Het merk CMF by Nothing heeft deze week zijn eerste producten aangekondigd. Het gaat om een setje oordopjes, een oplader en een smartwatch. Alle drie de producten krijgen een zeer aantrekkelijke adviesprijs mee. De CMF Watch Pro kost slechts 69 euro en beschikt over een 1,96-inch AMOLED-scherm, ingebouwde GPS en een 340 mAh accu die bij normaal gebruik zo’n 13 dagen mee moet gaan. Sensoren kunnen je slaap, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed meten en er is ondersteuning voor meer dan 110 sportmodi.

Het is nog onduidelijk wanneer en in welke Europese landen de CMF Watch Pro op de markt verschijnt. Ook hebben we nog geen europrijs, maar wij moeten sowieso een BTW van 21 procent bovenop de prijs rekenen.

via [droidapp]