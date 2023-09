YouTube Trekt Stekker Uit Premium Lite Abonnement

YouTube maakt een einde aan het Premium Lite-abonnement. YouTube Premium Lite maakte het mogelijk om voor een klein bedrag zonder advertenties naar YouTube-video’s te kijken.

Mensen die YouTube-video’s willen kijken zonder constant advertenties te zien moeten een premium-abonnement afsluiten. Een YouTube Premium-abonnement kost 11,99 euro per maand, maar in Nederland en België is ook het goedkopere Premium Lite-abonnement beschikbaar. Met dit abonnement kon je voor 6,99 euro per maand een einde maken aan de advertenties op YouTube.

YouTube heeft nu echter bekendgemaakt dat de dienst stopt met het Premium Lite-abonnement en dat dit abonnement vanaf 25 oktober 2023 niet meer beschikbaar is. Mensen met een YouTube Premium Lite-abonnement hebben hierover een email ontvangen.

Door het afschaffen van Premium Lite moeten gebruikers straks veel meer gaan betalen als ze geen advertenties willen zien. Gebruikers moeten dan namelijk een standaard Premium-abonnement afsluiten dat 5 euro duurder is.

via [androidplanet]