Samsung Galaxy A41 En A71 Ontvangen September-update

Samsung is begonnen met de uitrol van een nieuwe beveiligingsupdate voor de Galaxy A41 en de Galaxy A71. De update installeert de beveiligingspatch van september 2023.

De smartphones in de Samsung Galaxy A-serie zijn erg populair en daarom houden wij het updatebeleid van deze toestellen goed in de gaten. Deze week heeft Samsung een nieuw update uitgerold naar de Galaxy A41 en de Galaxy A71. De update is ongeveer 240MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van september 2023. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixen voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De update brengt verder geen nieuwe functies met zich mee, maar zou wel verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid bevatten. Het kan even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is, want updates rollen doorgaans in fasen uit. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A41 en Galaxy A71.

via [droidapp]