Xiaomi Nu Al Begonnen Met Uitrol Van Android 14

Google heeft tijdens de lancering van de Pixel 8-serie ook Android 14 uitgebracht. De nieuwste versie van Android is als eerste beschikbaar voor de Google Pixel-smartphones, maar Xiaomi-gebruikers melden dat ze de Android 14-update ook al kunnen downloaden.

Xiaomi lijkt na Google de eerste fabrikant te zijn die is begonnen met de uitrol van Android 14. XiaomiUI schrijft namelijk dat de website berichten heeft ontvangen van verschillende mensen met een Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro en Xiaomi 12T die zeggen een MIUI 14-update te hebben ontvangen dat is gebaseerd op Android 14. Het zou echter nog niet gaan om de volledig afgeronde versie van de MIUI 14-schil. Hierdoor kan de update nog wat bugs bevatten.

De update is stabiel, maar Xiaomi laat weten nog te werken aan de laatste details voordat de Android 14-update helemaal is afgerond. Het is nog niet duidelijk wanneer de update op grotere schaal zal worden uitgerold.

via [AW]