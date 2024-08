OnePlus Buds Pro 3 Aangekondigd Voor 199 Euro

OnePlus heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De OnePlus Buds Pro 3 heeft een nieuwe oplaadcase en verbeterde ANC gekregen en verschijnt op de markt voor een adviesprijs van 199 euro.

De oordopjes van de OnePlus Buds Pro 3 zien er vrijwel net zo uit als die van de Buds Pro 2, maar het steeltje dat uit het oor steekt heeft wel een meer glanzende afwerking gekregen. Ook zijn de nieuwe oordopjes niet in de kleur ‘Arbor Green’, maar in de kleur ‘Lunar Radiance’ verkrijgbaar.

De oplaadcase heeft een ovalen vormgeving en is aan beide kanten voorzien van nepleer. In combinatie met deze oplaadcase kun je 43 uur naar muziek luisteren. Dat is langer dan de 39 uur van de Buds Pro 2. De oordopjes zelf gaan 6 uur mee met ANC ingeschakeld.

OnePlus heeft elk oortje van de Buds Pro 3 uitgerust met een 6mm-tweeter en een 11mm-woofer. Volgens OnePlus levert de nieuwe hardware meer audio details met betere hoge audiofrequenties. De Buds Pro 3 maakt gebruik van Bluetooth 5.4 en de ANC van de oordopjes kunnen tot 50 dB aan geluiden wegfilteren.

De OnePlus Buds Pro 3 krijgt een adviesprijs mee van 199 euro. Dat is 20 euro duurder dan zijn voorganger. Wel kun je de oordopjes tijdens de introductieactie tijdelijk voor 179 euro bestellen.