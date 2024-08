WhatsApp Introduceert Binnenkort Gebruikersnamen

WhatsApp is volgens het laatste nieuws van plan om binnenkort gebruikersnamen te introduceren. Hierdoor is het mogelijk om met mensen te chatten zonder jouw telefoonnummer te delen.

Mensen met Signal of Telegram kunnen simpelweg hun gebruikersnaam delen om nieuwe contacten toe te voegen. Bij WhatsApp is dat helaas geen optie en moeten mensen jouw telefoonnummer weten om met jou te kunnen chatten. Het is echter begrijpelijk dat jij jouw telefoonnummer niet met iedereen wilt delen en daarom werkt WhatsApp nu aan een gebruikersnaam-functie.

De optie om een gebruikersnaam toe te voegen dook eerder al op in de bètaversies voor Android en iOS, maar deze optie is tot op heden nog niet uitgerold. Volgens de bron WaBetaInfo zal het echter niet lang meer zo lang duren voordat WhatsApp gebruikersnamen uitrolt naar de publieke versie van WhatsApp. Dezelfde bron claimt ook dat je je gebruikersnaam met een pincode kunt beveiligen. Mensen die jou een bericht willen sturen moeten naast jouw gebruikersnaam dan ook jouw pincode weten. Op deze manier kun je jezelf beschermen tegen spam-berichten van onbekenden.

Een exacte releasedatum van de WhatsApp-gebruikersnamen hebben we nog niet.

via [techpulse]