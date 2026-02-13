Samsung Galaxy A35 en A55 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Januari

Gebruikers van de Samsung Galaxy A35 en Galaxy A55 melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van januari installeert.

In Europa worden twee toestellen in de Galaxy A-serie bijgewerkt met een nieuwe update. Het gaat om een update voor de Samsung Galaxy A35 en Galaxy A55, met een formaat van ongeveer 270MB. De update brengt geen hele grote veranderingen met zich mee, maar werkt wel de beveiligingspatch bij naar die van januari 2026.

Naast een nieuwe beveiligingspatch brengt de update mogelijk ook bugfixes en stabiliteitsverbeteringen met zich mee, maar informatie hierover vinden we niet terug in de changelog. Ook kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op update controleren via de instellen op de Galaxy A35 en Galaxy A55.

via [droidapp]