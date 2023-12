“Afbeeldingen Tonen OnePlus Nord Buds 3 Oordopjes”

Op het internet zijn afbeeldingen opgedoken die laten zien hoe de aankomende OnePlus Nord Buds 3 er uit komt te zien. De voorganger van deze budget-oordopjes verscheen in april 2022 op de markt voor een adviesprijs van 69 euro.

OnePlus brengt niet alleen smartphones op de markt, maar ook verschillende accessoires zoals bijvoorbeeld draadloze oordopjes. Zo werkt OnePlus aan een opvolger van de Nord Buds 2 oordopjes, die nu te zien is op de onderstaande afbeeldingen die zijn gepubliceerd door de website MySmartPrice. De afbeeldingen zijn afkomstig van de goedgeïnformeerde tech-lekker Onleaks en tonen oordopjes met een kort steeltje en rubberen eartips. Ook zien we dat de oplaadcase nu een ovale vorm heeft.

Specificaties ontbreken nog, maar we verwachten dat de Nord Buds 3 net als de Buds 2 ondersteuning heeft voor noise cancellation en is uitgerust met een flinke accu. De Nord Buds 2 heeft een totale accuduur van 36 uur. Het is nog onduidelijk of de Buds 3 dit keer met meerdere apparaten tegelijkertijd verbinding kan maken en wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

