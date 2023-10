Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Android 14-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de Galaxy S23-serie. Alle drie de smartphones in deze serie kunnen nu de nieuwste versie van Android samen met de One UI 6-schil installeren.

Vorige week schreven wij dat Samsung vermoedelijk deze week zal beginnen met de uitrol van Android 14. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, want de update rolt nu uit naar de Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De stabiele versie van Android 14 met de One UI 6-schil is ook al beschikbaar in de Benelux, zo blijkt uit berichten van gebruikers. Het kan echter wel een aantal weken duren voordat de update bij iedereen is aangekondigd, want updates rollen in fasen uit.

De One UI 6-schil brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo kun je de smartphone nu bijvoorbeeld gebruiken als webcam en krijg je toegang tot meer beveiligingsfuncties. Daarnaast zijn er aanpassingen aan de interface doorgevoerd, zoals een vernieuwde weer-app en nieuwe emoji’s.

via [droidapp]