Moet Je Kiezen Voor Een Sim Only Abonnement?

Wanneer je voor het eerst een smartphone koopt moet je waarschijnlijk ook een telefoonnummer aanschaffen, zodat je gebruik kunt maken van de belmogelijkheden en het mobiele internet. Je kunt op drie verschillende manieren een nieuw nummer regelen. Je kunt kiezen voor een prepaid-kaart, je kunt je smartphone kopen in combinatie met een abonnement of je kunt na de aanschaf van een losse smartphone kiezen voor een Sim Only abonnement. In dit artikel kijken wij naar de voordelen van een Sim Only abonnement.

Voordelen Sim Only

Veel mensen kopen tegenwoordig een smartphone in combinatie met een abonnement. Deze consumenten betalen dan een maandelijks bedrag voor zowel het telecom-abonnement als de smartphone zelf. Vaak is de smartphone die je koopt in combinatie met een abonnement iets goedkoper dan wanneer je de smartphone los koopt.

Niet iedereen heeft echter nieuwe smartphone nodig, omdat hun huidige smartphone nog prima voldoet. Of misschien wil jij een smartphone kopen die niet in combinatie met een abonnement verkrijgbaar is. In dit geval kies je voor een Sim Only abonnement.

Prijs

Een Sim Only abonnement brengt vele voordelen met zich mee. De prijs van een Sim Only abonnement is een van de grootste voordelen. Zo kun je bij Simpel al een abonnement afsluiten voor slechts 3,50 euro per maand. Je krijgt doorgaans de keuze tussen een 1-jarig abonnement en een 2-jarig abonnement. Een 2-jarig abonnement is in verhouding iets voordeliger dan een 1-jarig abonnement. Hou er wel rekening mee dat telecomproviders doorgaans eenmalig administratiekosten in rekening brengen wanneer je een nieuw abonnement afsluit.

Maandelijks opzegbaar

Alhoewel je de meeste abonnementen afsluit voor een periode van 1 of 2 jaar zijn er ook abonnementen verkrijgbaar die maandelijks opzegbaar zijn. Hierdoor heb je heel veel vrijheid en kun je op een later moment eenvoudig overstappen naar een andere telecomaanbieder of een grotere databundel.

BKR-registratie niet nodig

Sinds 2017 wordt je geregistreerd bij het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) wanneer je een abonnement afsluit in combinatie met een smartphone die duurder is dan 250 euro. Een registratie bij het BKR heeft invloed op de hoogte van een toekomstige lening. Bij het afsluiten van een Sim Only abonnement is een BKR-registratie niet nodig. Hierdoor voorkom je beperkingen wanneer je op een later moment bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten.

Sim Only flexibeler dan vast contract

Bij een vast contract in combinatie met een smartphone heb je vaak een beperkte keuze uit abonnementen. Vaak gaat het om duurdere abonnementen met grote databundels. Een Sim Only abonnement is veel flexibeler en kun je doorgaans geheel zelf samenstellen. Bel je bijna nooit, maar gebruik je veel internet, dan combineer je een minimale belbundel met een grote of onbeperkte databundel. Gebruik je juist zelden het internet en heb je alleen wat SMS’jes nodig voor noodgevallen, dan kies je het tegenovergestelde. Je kunt een Sim Only abonnement zo klein of groot maken als je zelf wil. Daarnaast kun je bij een maandelijks opzegbaar Sim Only abonnement eenvoudig de bundels op een later tijdstip aanpassen als deze toch niet aan jouw wensen voldoen.