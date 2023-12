Problemen Met Android Auto Na Android 14-update

Steeds meer mensen kunnen aan de slag met Android 14, maar sinds de uitrol van Android 14 duiken ook steeds meer berichten op van mensen die klagen over problemen met Android Auto. Klachten variëren van missende geluiden tot het niet opstarten van Android Auto.

Android Auto maakt het mogelijk om Android-functies te gebruiken op het multimediascherm in de auto. Dit is natuurlijk heel handig, maar sinds de uitrol van Android 14 werkt Android Auto bij sommige mensen niet meer zoals voorheen.

Zo klagen sommige mensen over problemen met muziek bij gebruik van apps zoals Spotify en YouTube Music, waarbij geen geluid te horen is na de Android 14-update. Ook lezen we op Reddit dat in sommige gevallen heel Android Auto niet meer op wil opstarten of dat het systeem erg traag is en hapert. Vooral bij het gebruik van navigatie is dit merkbaar.

Wat precies de oorzaak is van de problemen is onduidelijk. We weten alleen dat het probleem iets te maken heeft met de Android 14-update. De problemen komen voor op smartphones van verschillende fabrikanten, maar tegelijkertijd heeft lang niet iedereen hier last van. In sommige gevallen is het opnieuw opstarten een tijdelijke oplossing, maar bij de tweede keer starten duiken de problemen weer op. Google heeft nog geen oplossing uitgebracht.

