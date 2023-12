Nokia X30, XR21 en G42 Ontvangen November-update

Nokia is begonnen met de uitrol van de november-update voor drie smartphones in het middensegment. Gebruikers van de Nokia X30, de Nokia XR21 en de Nokia G42 kunnen allemaal de nieuwe beveiligingsupdate downloaden.

December is al bijna voorbij en veel smartphones hebben inmiddels de beveiligingsupdate van december ontvangen. Sommige mensen wachten echter nog steeds op de beveiligingspatch van november. Zo ook mensen met een Nokia X30, Nokia XR21 of Nokia G42. Het wachten is nu echter voorbij en de beveiligingsupdate van november 2023 staat nu klaar om te downloaden.

De update brengt naast beveiligingsverbeteringen geen nieuwe functies met zich mee. Wel is het mogelijk dat Nokia op de achtergrond wat stabiliteitsverbeteringen of bugfixes heeft doorgevoerd. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]