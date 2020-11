Opvolger Van SMS Nu Wereldwijd Beschikbaar

Google heeft bekendgemaakt dat de opvolger van SMS, die de naam RCS heeft gekregen, nu wereldwijd beschikbaar is. RCS werkt via de Berichten-app van Google en maakt het ook mogelijk om foto’s en video’s te verzenden.

RCS staat voor “rich communication services” en is een universeel profiel dat is ontwikkeld door Google en verschillende telecomproviders. RCS-berichten lijken veel meer op de berichten die we sturen via chat-apps zoals WhatsApp. Zo kun je meerdere foto’s tegelijk sturen, kun je groepsgesprekken aanmaken en zie je wanneer iemand aan het typen is. Ook werkt Google aan end-to-end-encryptie voor RCS, iets dat bij SMS ontbreekt. Google zal deze encryptie vanaf volgende maand testen bij bètatesters.

Google heeft via een blogpost laten weten dat RCS nu wereldwijd te gebruiken is. “We hebben deze moderne messaging-ervaring voor iedereen op Android beschikbaar. Nu heeft iedereen die Berichten gebruikt toegang tot moderne chatfuncties, hetzij via zijn provider, hetzij rechtstreeks via Google.“

De nieuwe chatfuncties zijn op afstand bij iedereen ingeschakeld in de Berichten-app.

via [AW]