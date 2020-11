Alcatel 1T 10 Is Nieuwe Budget-tablet Voor Kinderen

TCL Communication heeft een nieuwe tablet geïntroduceerd onder de naam Alcatel 1T 10 (2020). De 1T 10 (2020) is een kindvriendelijke budget-tablet die draait op Android 10 (Go) en een adviesprijs meekrijgt van 99,99 euro. Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar die ook in Nederland in de winkels komen te liggen.

De nieuwe tablet van Alcatel heeft een 10-inch IPS-display met een resolutie van 1280 X 800 pixels, een MT8167B-processor, een 4080 mAh accu, twee 2MP camera’s en 16GB of 32GB opslagruimte. De 16GB variant draait op Android 10 (Go) en de 32GB variant draait op de reguliere versie van Android 10. De 32GB uitvoering heeft ook slimme audio. Dit is een combinatie van twee speakers en twee microfoons met 3M far-field stemherkenning. Hiermee kun je bijvoorbeeld de Google Assistent inschakelen. Slimme audio ontbreekt op de 16GB variant.

De Alcatel 1T 10 (2020) heeft een Kids Mode waarmee ouders verschillende limieten kunnen instellen. Via de smartphone kunnen ouders bijvoorbeeld aangeven tot welke apps en websites hun kind toegang krijgt. Ook is er een Eye Care-systeem geïnstalleerd. Hiermee wordt blauwe licht weggefilterd om de vermoeidheid van de ogen te verminderen. Daarnaast geeft Eye Care af en toe een pauzemelding om even rust te nemen.

De Alcatel 1T 10 (2020) met 16GB krijgt een adviesprijs mee van 99,99 euro. De 32GB variant kost 119,99 euro.