Realme 9i, 9 Pro en 9 Pro Plus Officieel Aangekondigd

Realme heeft de opvolger van de Realme 8-serie aangekondigd. De Realme 9-serie bestaat uit de Realme 9i, Realme 9 Pro en Realme 9 Pro Plus. Prijzen variëren van 219,99 euro tot 379,99 euro. Tijdelijk kun je de smartphones bestellen met maximaal 30 euro early bird-korting.

De Realme 9 Pro Plus is het meest uitgebreide model en beschikt over een 6,43-inch 90Hz AMOLED-scherm met FHD+-resolutie van 2400×1080 pixels en een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Dimensity 920-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 60W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting en 5G-ondersteuning.

De Realme 9 Pro is iets voordeliger en beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een FHD+-resolutie van 2400×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 695-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, 5G-ondersteuning, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP portretlens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop.







De Realme 9i is een echte budget-smartphone met een 6,6-inch 90Hz LCD-scherm en een FHD+-resolutie van 2412×1080 pixels, een Snapdragon 680-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Ook bij de Realme 9i zit de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop, kun je de opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart en is er nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig.

De Realme 9 Pro Plus en Realme 9 Pro draaien uit de doos op Android 12 met de realme UI 3.0-schil. de Realme 9i draait nog op Android 11 met de realme UI 2.0-schil. De smartphones zijn onder andere te bestellen via de officiële website van Realme.

via [AW]