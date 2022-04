Motorola Edge 20 en 20 Lite Ontvangen Beveiligingsupdate Van April

Gebruikers van de Motorola Edge 20-serie hebben een goede week achter de rug. Zo hebben gebruikers van de Edge 20 onlangs een update naar Android 12 ontvangen en kunnen ze nu de beveiligingspatch van april downloaden.

De beveiligingspatch van april is inmiddels naar een aantal smartphones uitgerold, waaronder nu ook de Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Lite. Het valt op dat de update nog niet beschikbaar is voor de Motorola Edge 20 Pro. Dit toestel moet het nog even doen met de beveiligingspatch van januari.

Vorige week ontving de Motorola Edge 20 ook al een update naar Android 12. Deze update brengt een hoop nieuwe functies met zich mee. De Edge 20 Lite en de Edge 20 Pro hebben de Android 12-update nog niet binnen.

Je ontvangt een notificatie zodra de beveiligingspatch van april klaarstaat voor jouw toestel.

