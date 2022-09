Google Gaat Play Store-reviews Voortaan Pas Na 24 Uur Plaatsen

In de Google Play Store is het mogelijk om een review te plaatsen bij een app, game, boek of film die je hebt gebruikt, gelezen of gezien. Voorheen was je review direct zichtbaar in de Play Store, maar Google heeft een wijziging doorgevoerd waardoor je review voortaan pas na 24 uur zal worden geplaatst.

In de Play Store kun je allerlei content downloaden en je kunt na gebruik een beoordeling achterlaten. Het prettige van deze beoordelingen is dat je de ervaring van andere gebruikers kunt lezen voordat je een app of film download. Het komt echter ook wel eens voor dat gebruikers of misschien wel concurrentie van de app een ‘review-bomb’ achterlaten. Hierbij worden in een korte tijd heel veel negatieve reviews geplaatst om de gemiddelde beoordeling naar beneden te halen. Om dit tegen te gaan heeft Google nu het beleid aangepast.

Mishaal Rahman laat weten dat het voortaan 24 uur zal duren voordat een review gepubliceerd wordt en publiekelijk te zien is voor iedereen. Op deze manier heeft Google tijd om verdachte reviews weg te werken. Ontwikkelaars krijgen de reviews wel direct te zien, maar gebruikers van de Play Store niet.

via [androidplanet]