Android Krijgt Automatische Zoom Bij Scannen QR-codes Op Grote Afstand

Google werkt aan een nieuwe functie voor Android-smartphones. Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat de camera bij het scannen van een QR-code op grote afstand automatisch inzoomt om de code beter te kunnen lezen.

De nieuwe functie zorgt ervoor dat Android-smartphones automatisch inzoomen zodra de camera een QR-code herkent. Dit blijkt uit code die aanwezig is in verschillende api’s die worden gebruikt voor de ‘QR-code scannen’-functie. Ontwikkelaars krijgen echter ook toegang tot deze api’s, waardoor de functie in de toekomst mogelijk ook in apps van derden terug te vinden is.

Het is nog onduidelijk wanneer de functie zal worden uitgerold naar Android-gebruikers. Mogelijk zal de verbeterde QR-functie nog voor de introductie van Android 14 worden uitgebracht. Volgens een gebruiker is de functie namelijk al aanwezig via de Google Mobile Services-bèta. De kans is daardoor groot dat de functie snel zal worden uitgebracht.

via [tweakers]