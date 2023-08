WhatsApp Krijgt Voicechatfunctie Voor Maximaal 32 Deelnemers

In de nieuwste bèta van WhatsApp is een nieuwe functie opgedoken. Het gaat om een voicechatfunctie die het mogelijk maakt om met maximaal 32 mensen tegelijkertijd te bellen. Het is nog onduidelijk wanneer de functie naar iedereen zal worden uitgerold.

De nieuwe functie is gevonden in bètaversie 2.23.16.19 van WhatsApp, zo schrijft WABetaInfo. Momenteel is de voicechatfunctie slechts voor een beperkt aantal bètagebruikers beschikbaar, alhoewel de bron schrijft dat een aantal gebruikers van de stabiele WhatsApp-versie de functie ook al kunnen uitproberen.

De nieuwe voicechatfunctie heeft veel weg van stemkanalen van Discord en de Huddles in Slack. Als je de voicechatfunctie hebt geactiveerd kun je in een groep een voicechat starten via de geluidsgolfpictogram rechtsboven in de groepschat. Vervolgens kun je met 31 andere gebruikers van de groep gelijktijdig praten. Groepsdeelnemer ontvangen een notificatie wanneer er een nieuwe voicechat is gestart in hun groep. Een voicechatsessie blijft een uur lang actief nadat iedereen de chat heeft verlaten. Na een uur wordt de sessie beëindigd.

via [tweakers]