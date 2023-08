Nothing Phone 2 Ontvangt Update Met Nieuwe Functies

Nadat Nothing eind juli een grote update uitrolde naar de Nothing Phone 2, staat er nu alweer een nieuwe grote update klaar om te downloaden. Deze update bevat opnieuw een aantal nieuwe functies en werkt de beveiligingspatch bij naar die van juli 2023.

Maak jij gebruik van de Nothing Phone 2, dan kun je nu de tweede grote update in korte tijd downloaden. De nieuwe update installeert de beveiligingspatch van juli, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwaadwillenden. De update brengt echter ook een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Het gaat voornamelijk op verbeteringen voor de camera, waarbij onder andere de kwaliteit van foto’s in donkere omgevingen beter moet zijn. Ook de 50MP modus, het bokeh-effect en de snelheid van HDR-foto’s zijn geoptimaliseerd. In de changelog zien we verder dat de update een aantal bugfixes met zich meebrengt en de stabiliteit van de smartphone moet verbeteren. Daarnaast moet haptische feedback tijdens het typen beter werken en zijn er visuele verbeteringen doorgevoerd.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]