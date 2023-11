NASA Lanceert Gratis Streamingdienst NASA+

NASA heeft een nieuwe streamingdienst gelanceerd waarmee je onder andere naar livestreams van de Amerikaanse ruimteagentschap kunt kijken. NASA+ is volledig gratis te bekijken.

NASA+ is een nieuwe streamingdienst voor iedereen die ge├»nteresseerd is in ruimte en techniek. De streamingdienst biedt gratis content over alles wat met de ruimtevaart, het heelal en raketten te maken heeft, inclusief series en live events. Naast het streamen van video’s kun je in de app ook zien wanneer volgende lanceringen gepland staan. Daarnaast kun je AR modellen van verschillende raketten en satellieten bekijken.

De content is te bekijken via de vernieuwde NASA-app op Android en iOS. De streamingdienst is volledig gratis en je krijgt geen advertenties te zien.

via [droidapp]