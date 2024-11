Nieuwe WhatsApp-functie Kan Ontvangen Afbeeldingen Naar Google Sturen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie voor zijn chat-app. In de bèta van WhatsApp is het nu mogelijk om ontvangen afbeeldingen door te sturen naar Google, zodat je een omgekeerde afbeeldingzoekopdracht uit kunt voeren. Op deze manier kun je de oorsprong van een afbeelding controleren en kijken of de afbeelding al eerder op het internet is verschenen.

Met de Google “reverse image search” kun je meer details over een afbeelding opvragen. Wanneer je een afbeelding upload naar Google’s reverse image search kun je zien op welke websites deze afbeelding al is gebruikt en kun je achterhalen wat de originele bron van de afbeelding is. WhatsApp heeft deze zoekfunctie nu geïntegreerd in de nieuwste bèta (versie 2.24.23.13), waardoor het niet meer nodig is om een afbeelding eerst te downloaden om vervolgens handmatig een afbeeldingzoekopdracht uit te voeren op Google.nl.

Je kunt een zoekopdracht rechtstreeks in WhatsApp starten door een afbeelding te openen en bovenin het scherm in het menu met drie stippen te klikken op “Zoeken op internet“. WhatsApp geeft aan dat de afbeeldingen niet met andere partijen, zoals Meta, worden gedeeld. De zoekopdracht verloopt rechtstreeks via Google. Het valt op dat de functie nog niet voor alle bètatesters beschikbaar is. Waarschijnlijk rolt WhatsApp de functie via een server-side update geleidelijk uit naar alle testers.

Wanneer WhatsApp de nieuwe zoekfunctie naar de stabiele versie van WhatsApp uitrolt is nog onduidelijk.

via [droidapp]