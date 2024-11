“Europese Samsung Galaxy S25+ Krijgt Exynos-chip”

Er is een Europese versie van de Samsung Galaxy S25+ gespot in een benchmarktest. Uit de details van deze benchmark kunnen we opmaken dat de smartphone is uitgerust met een Exynos 2500-processor. Samsung lijkt dus opnieuw te kiezen voor een eigen chipset voor de Europese versie van zijn vlaggenschip-smartphone.

De Europese variant van de Galaxy S25+ is opgedoken in de database van Geekbench. De smartphone met modelnummer SM-S936B maakt gebruik van een een processor met modelnummer S5E9955. Dit modelnummer staat voor Samsung’s eigen Exynos 2500-chipset. Samsung combineert deze processor met 12GB werkgeheugen. De smartphone draait op Android 15.

De Exynos 2500-chip is gebakken op een 3 nanometer procedé en is voorzien van een Xclipse 950 grafische GPU-processor, die Samsung samen met AMD ontwikkelt.

In de benchmark is de Galaxy S25+ opgedoken, maar we vermoeden dat de reguliere Galaxy S25 voor de Europese markt ook een Exynos 2500-chipset krijgt. De Galaxy S25 Ultra, met modelnummer SM-S938B, is ook al opgedoken in en benchmark. Dit model beschikt echter over een Snapdragon 8 Elite-chipset, de opvolger van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Samsung kiest dus voor dezelfde strategie als bij de Galaxy S24-serie.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal waarschijnlijk in januari of februari van 2025 plaatsvinden.

via [galaxyclub]