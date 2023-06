Renders Tonen Asus Zenfone 10 In Alle Kleuren

Asus is van plan om op 29 juni de Zenfone 10 te introduceren, maar vlak voor de introductie zijn al een aantal renders opgedoken waarop de smartphone van meerdere kanten te zien is in vijf verschillende kleuren. De Asus Zenfone 10 is een compacte smartphone met high-end specificaties.

Mensen die van compacte smartphones houden kijken uit naar de opvolger van de Asus Zenfone 9. De introductie van de Zenfone 10 zal op 29 juni plaatsvinden, maar verschillende details zijn al uitgelekt. Zo schreven wij onlangs over de specificaties van de Zenfone 10 en is de smartphone nu te zien op renders die zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass.

De afbeeldingen tonen een smartphone die qua design niet veel afwijkt van zijn voorganger. We zien een scherm met dunne randen en een ronde uitsparing in de linkerbovenhoek voor de selfie-camera. Het scherm is 5,9-inch groot. Achterop vinden we een dubbele rear-camera die bestaat uit twee ronde modules en de smartphone maakt gebruik van een Snapdragon 8 Gen 2-processor. De Zenfone 10 is te zien in de kleuren mintgroen, zwart, wit, blauw en rood. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de Asus Zenfone 10 voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]