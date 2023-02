Online Mobiel Gokken In 2023

Een aantal jaren geleden was online gokken voor echt geld nog niet toegestaan in Nederland, maar in 2021 is in Nederland een nieuwe wet ingevoerd waardoor dit nu wel mogelijk is. We zagen de populariteit van online gokken tijdens de pandemie enorm stijgen en nu in 2023 lijkt deze trend verder door te zetten.

Sinds 2021 geldt in Nederland de wet ‘Kansspelen op afstand’, wat een aanvulling is op de wet van kansspelen. Dankzij de nieuwe wet kunnen casino’s bij de Kansspelautoriteit een vergunning aanvragen die hun het recht geven om online een kansspel aan te bieden. Denk hierbij aan spellen als bingo, poker, slotmachines en sportweddenschappen. Deze vergunningen zijn niet alleen interessant voor bedrijven, maar maken het voor gokkers ook een stuk aantrekkelijker om online in een casino te spelen. Om een vergunning te krijgen moeten aanbieders van deze gokspellen namelijk voldoen aan de voorwaarden van de Kansspelautoriteit . Dit geeft de gokker meer vertrouwen wanneer ze zich aanmelden bij een online casino.

Vooral op de mobiel is de populariteit van online gokken enorm gegroeid. Mobiel gokken in het online casino is mede aantrekkelijker geworden door het feit dat casino’s hun websites hebben geoptimaliseerd voor kleinere schermen. Hierdoor is het verschil tussen spelen op de mobiel en op de PC vrijwel niet merkbaar. Ook kunnen spelers in de Play Store of App Store vaak een app downloaden die speciaal is gemaakt voor hun Android of iOS apparaat. Een losse app brengt doorgaans meer gemak en extra functies met zich mee, die de gokervaring nog beter maakt.

Er zijn een hoop online mobiele casino’s die in Nederland legaal actief zijn. Holland Casino, Unibet, Bet365 en Oranje Casino zijn een paar van deze casino’s. Een van de grootste voordelen van deze casino’s zijn de ondersteunde betaalmethodes. Zo kun je bij deze casino’s bijvoorbeeld gewoon geld storten via iDeal, wat veruit de meest populaire online betaalmethode is in Nederland.

De meeste casino’s bieden dezelfde spellen aan, maar niet alle casino’s zijn gelijk. Een van de verschillen zien we in de uitbetalingstermijnen en de welkomstbonussen. Casino’s bieden vaak een leuke bonus aan in de vorm van gratis spins of extra cash om mee te spelen. Deze bonussen verschillen per casino en het is maar net waar je zelf het meeste voordeel uit kunt halen. Speel jij doorgaans alleen blackjack, poker of roulette, dan heb je weinig aan de gratis spins op slotmachines die je ontvangt bij het aanmaken van een account. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Speel jij alleen op slotmachines en ken jij de regels van blackjack niet, dan heb je weinig aan een blackjack bonus. Daarom is het belangrijk om de bonussen bij de verschillende casino’s met elkaar te vergelijken, zodat je optimaal kunt profiteren van de welkomstbonus. Hou er wel rekening mee dat er vaak voorwaarden verbonden zijn aan welkomstbonussen. Zo moet je bijvoorbeeld met minimaal 500 euro hebben gegokt voordat de bonus vrijkomt.

Spelen jullie online gokspellen op de mobiel? Zo ja, wat is jullie favoriete game?