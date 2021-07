Samsung Galaxy S10 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Juli

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S10-serie. Gebruikers van de Galaxy S10 en de S10 Plus kunnen nu de beveiligingspatch van juli installeren. De nieuwste patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De update met versienummer G973FXXSBFUF3 is ongeveer 160MB groot en rolt nu uit naar de Galaxy S10-smartphones. We weten nog niet welke kwetsbaarheden worden aangepakt, want Google zal de beveiligingspatch van juli pas op maandag uitrollen naar de Pixel-smartphones. Pas dan deelt Google welke kwetsbaarheden zijn aangepakt.

Samsung rolt de nieuwste beveiligingspatch, zoals inmiddels gebruikelijk is, als eerste fabrikant uit. Heb je op je Galaxy S10 nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Vermoedelijk zal Samsung de beveiligingspatch van juli ook snel uitrollen naar de Galaxy S21-serie.

