Europese Adviesprijs Van Xiaomi Band 7 Gelekt

Xiaomi heeft vorige maand de Xiaomi Band 7 in thuisland China aangekondigd. De nieuwste versie van de populaire fitnesstracker is nog niet voor de Europese markt aangekondigd, maar waarschijnlijk weten we nu al wel hoeveel de Xiaomi Band 7 in Europa gaat kosten.

Xiaomi brengt zijn fitnesstrackers ook uit in Europa, maar soms moet de Europese markt wat langer wachten dan de Aziatische markt. Een bron deelt nu alvast de Europese adviesprijs. Zo zal Xiaomi de Xiaomi Band 7 een adviesprijs meegeven van tussen de 50 en 60 euro. Hoogstwaarschijnlijk komt dit neer op een adviesprijs van 59 euro.

Dezelfde bron laat ook weten dat de Xiaomi Band 7 overweg kan met Google Fit, Strava en Apple Health. We weten niet of de Europese versie dezelfde functies krijgt als de Chinese versie. Ook weten we nog niet wanneer Xiaomi de Band 7 in Europa zal lanceren.

