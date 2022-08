Alle Details Van De Samsung Galaxy Watch 5 Op Een Rijtje

De officiële introductie van de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zal overmorgen plaatsvinden, maar vrijwel alle details zijn inmiddels al uitgelekt. Zo zien we de nieuwe smartwatch op de onderstaande beelden, weten we over welke specificaties de wearables beschikken en zijn de prijzen al bekend.

Via verschillende bekende tech-lekkers zijn al een groot aantal renders van de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) uitgelekt. Op beelden die eerder deze maand werden gedeeld zien we de smartwatch in vijf verschillende kleuren. Ook tonen de beelden duidelijk de verschillen tussen de reguliere Watch 5 en de Watch 5 Pro. De Pro-uitvoering heeft een groter scherm, een grotere behuizing en een bredere polsband. Ook bestaat de behuizing uit stevigere materialen. De Galaxy Watch 5 komt op de markt in de kleuren zwart, paars en beige/oranje. De Watch 5 Pro komt uit in de kleuren zwart en grijs.

De Galaxy Watch 5 verschijnt op de markt in twee verschillende maten. Consumenten krijgen namelijk de keuze uit een 40mm- en 44mm-uitvoering. De Watch 5 Pro komt alleen met een 45mm kast. Het kleinste model (40mm) heeft een 1,19-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 396 x 396 pixels en een 284 mAh accu. Daarmee heeft de accu 15 procent meer capaciteit dan de accu van de voorganger.

De 44mm-uitvoering heeft een 1,36-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 450 x 450 pixels en een 410 mAh accu. Dit is een 14 procent hogere accucapaciteit. De Watch 5 Pro heeft ook een 1,36-inch scherm, maar in de grotere titanium behuizing is ruimte voor een accu met een capaciteit van maar liefst 590 mAh. De Galaxy Watch 5-serie maakt gebruik van een Exynos W920-processor en kan met een snelheid van 10W opladen.

De 40mm versie van de Galaxy Watch 5 kost 299 euro. Voor de 44mm versie betaal je 329 euro. De Watch 5 Pro (44mm) kost met een prijskaartje van 469 euro een stuk meer. Na de officiële introductie op 10 augustus zullen wij alle overige informatie met jullie delen.

via [droidapp]