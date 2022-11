Officieel: OnePlus 11 Beschikt Over Snapdragon 8 Gen 2-processor

Qualcomm heeft deze week zijn nieuwste processor voor high-end smartphones aangekondigd. Deze Snapdragon 8 Gen 2-chipset is onder andere aanwezig in de OnePlus 11. Dit heeft de fabrikant zojuist laten weten.

De eerste details over de volgende vlaggenschip-smartphone van OnePlus zijn inmiddels bekendgemaakt. Zo zal de OnePlus 11 worden aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Deze processor is krachtiger en zuiniger dan de Snapdragon 8 Gen 1-processor. OnePlus heeft dit aangekondigd via een bericht op de Chinese social media site Weibo.

OnePlus heeft nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar in het geruchtencircuit gaan berichten rond die spreken over een introductie voor het einde van dit jaar. Als deze geruchten kloppen kan de OnePlus 11 wel eens de eerste smartphone worden die is uitgerust met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Geruchten over de andere specificaties van de OnePlus 11 doken eerder al op. Zo krijgt de smartphone vermoedelijk een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, ondersteuning voor 100W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 32MP zoomlens met 2x optische zoom.

