Samsung Galaxy S24-serie Ontvangt Maart-update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de smartphones in de Galaxy S24-serie. Het gaat om de beveiligingsupdate van maart 2024, die weer enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem met zich meebrengt.

Maandelijks rolt Google een nieuwe update uit die de beveiliging van Android moet verbeteren. De beveiligingspatch van maart rolt nu uit naar de Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Omdat Google de patch nog niet officieel heeft aangekondigd weten we niet precies welke problemen worden aangepakt, maar doorgaans fixt een beveiligingsupdate enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Het installeren van beveiligingsupdates is belangrijk als je jezelf beter wilt beschermen tegen kwaadwillenden.

De update is een paar honderd MB groot en kan naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. Samsung heeft geen nieuwe functies toegevoegd.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]